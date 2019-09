Po deseti chlapcích se rodině konečně narodila holčička

Rodinu Brettových nepřehlédnete. Máma, táta a deset synů, nejstaršímu Cambellovi je sedmnáct, nejmladšímu Rothagaidhovi dva roky. Nyní konečně, před třemi týdny, přibyla do rodiny holčička jménem Cameron. „Už s tím určitě končíme,“ smála se Alexis v rozhovoru pro britský Mirror.

„Nebude žádné další dítě. Říkala jsem to minule, ale teď už to myslím absolutně vážně,“ dodala. Že je Alexis opět těhotná, zjistila minulé Vánoce. Celá rodina měla přes svátky zažívací obtíže, žena s nevolností bojovala podstatně déle než zbytek rodiny, a pojala tedy podezření, které se těhotenským testem potvrdilo.

Manželský pár ze skotského Dingwallu se tentokrát nenechal překvapit a na rozdíl od předchozích deseti dětí chtěl znát pohlaví jejich dalšího přírůstku do rodiny. „Když přišly výsledky a Harrison (druhý nejstarší syn - pozn. red.) otevřel obálku, byla jsem nervózní. A pak jsem byla ohromená, že budeme mít holčičku,“ uvedla žena, která z posledních 18 let strávila osm let jako těhotná.