Planety vám jsou nakloněny. Unikátní konjunkce má přinést nejšťastnější chvíle do roku 2188

„Jupiter má znázorňovat sny, představivost a pocity. Neptun pak reprezentuje blaženost, okouzlení a půvab. Kombinace těchto dvou faktorů může znamenat dobré věci. Je to však ale také něco pomíjivého, co nemusí trvat dlouho, a tak by lidé měli využít toho, že to trvá,” uvedl astrolog Oscar Cainer.

„Pokud máte nějakou představu, co byste od budoucnosti chtěli a nebo chcete jen zkusit v životě nějakou změnu, využijte příležitosti. Ať už jde o pracovní nebo osobní život. Jupiter obíhá kolem Slunce 12 let, což znamená, že v každém z 12 znamení zvěrokruhu stráví jeden rok. Do znamení Ryb vstoupil 28. prosince minulého roku. To Neptunu trvá oběhnutí Slunce 165 let, v každém znamení zodiaku tak stráví přes 13 let. V úterý se na obloze potkaly pod stejným úhlem,” uvedl Cainer.