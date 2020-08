Pilot se při nehodě zmenšil o dva centimetry

Unwin havaroval se strojem Hawker Sea Fury z roku 1951 u města Duxford v hrabství Cambridgeshire. V rychlosti zhruba 240 kilometrů v hodině nouzově přistál na poli a po chvíli narazil do stromu. V tu chvíli v kokpitu seděl kromě 59letého pilota také jeho kolega Eskil Amdal.

Ve vzduchu zkušení piloti předváděli v rámci focení pro magazín akrobatické kousky, až do doby, než selhal motor a stroj začal mířit směrem k zemi. Zatímco Amdal převzal kontrolu nad řízením, Unwin hledal pole vhodné k nouzovému přistání.

Unwin si odnesl z nehody zlomené žebro, oděrky a frakturu tří obratlů, což vedlo ke změně jeho výšky. „Před nehodou jsem měřil 172 centimetrů, teď mám 170. Chtěl jsem hubnout, teď to vypadá, že k tomu budu ještě muset vyrůst,” vtipkoval Unwin na adresu svých zranění.

„Díkybohu je Eskil zkušený pilot a měl dostatek kuráže dostat nás dolů i s poruchou motoru. Náraz do stromu utrhl levé křídlo. Když jsme do něj narazili, bylo to v rychlosti zhruba 200 kilometrů v hodině,” vysvětlil Brit.