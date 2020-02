Parta idiotů, zuřil šéf záchranářů. Horu Ben Nevis chtěli zdolat během bouře v teniskách

Na pomoc se jim vydala skupina 22 lidí složená se záchranářů a dobrovolníků. Do vzduchu se vydal i záchranářský vrtulník, vzhledem ke sněhové bouři však byla jeho pomoc velmi omezená. Po několika desítkách minut našli prvního ze studentů, za další necelé dvě hodiny pak i zbylou trojici na jedné z ledových ploten.

K hrůze a vzteku záchranářů se ukázalo, že studenti vyrazili k hoře naprosto nepřipraveni. Tři z nich měli pouze tenisky, neměli řádné zimní oblečení do hor, o horolezeckém vybavení ani nemluvě. „Byli špatně vybavení na to horu zdolat v jakémkoliv počasí, natož v takovémto,“ uvedl šéf záchranné skupiny John Stevenson s tím, že v takové bouři by si výstup netroufli ani profesionální horolezci.