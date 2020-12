Pár se během karantény poznal přes appku, teď čeká trojčata

Megan Smythová (31) a Clayton Whittaker (41) si padli do oka na mobilní appce Bumble, a to díky společné lásce ke psům. Na první rande si zašli v květnu poblíž Claytonova rodného města Moorhouse v anglickém hrabství Nottinghamshire, tehdy ale ještě dodržovali vládou nařízený sociální odstup. Za několik týdnů se však už muž nastěhoval k Megan do jejího dvoupokojového bytu ve městě Kirkby-in-Ashfield.