Pandy se porvaly na stromě kvůli páření

Unikátní scénu zachytila kamera v přírodním parku nedaleko čínského města Kuang-jüan v provincii S'-čchuan. Minulé úterý se tu střetli dva samci, kteří se do sporu dostali patrně kvůli možnosti spářit se se samicí.

Jeho rival se však nenechal zastrašit výškou, a nakonec došlo ke konfliktu. Obě pandy pak v souboji padaly větvovím níž a níž. Podle čínských médií šlo jen o část souboje, který trval zhruba asi tři hodiny. Na jeho konci jeden ze samců, jak to tak bývá, spěšně vyklidil pole.

Vidět ve volné přírodě více dospělých pand pohromadě je poměrně vzácné. Jsou to samotářská stvoření, která se sdružují právě jen v období páření.

To se neobejde bez problémů. Pandí samci totiž nepatří k těm nejvýkonnějším milovníkům zvířecí říše. Samice jsou k páření připravené jen po několik málo dní v roce (většinou od března do dubna), a když už je samci naleznou, špatně odhadují čas, kdy je samice k páření svolná. Často jsou navíc zmatení a netuší, co přesně mají dělat.