Pandy řádily ve sněhu: Metaly sudy a sjížděly svah po zádech

Pandy velké patří mezi medvědovité šelmy. Ovšem jestli se někdy používá při popisu jejich vzdálených příbuzných slovo „majestátní“, o pandách to nelze říct ani s přivřením obou očí. O to víc jsou roztomilé. Naposledy to dokázaly pandy jménem Mej Siang a Tchien Tchien, které si ve washingtonské zoo naplno užívaly sněhu.