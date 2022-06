Orangutan chytl návštěvníka zoo za nohu a nechtěl ho pustit

Devatenáctiletý Hasanal Arifin podle agentury Reuters využil momentu, kdy byli zaměstnanci zoologické zahrady na obědě a vkročil do míst, kam návštěvníci nemají povolený přístup.

„Návštěvník chtěl natočit video z míst, kde neměl povolení. Překročil bezpečnostní bariéru. Bylo to hloupé chování, které jej a další vystavilo do nebezpečí. Řekl jsem zaměstnancům, aby zajistili, že se to nebude opakovat,” okomentoval incident manažer zoologické zahrady.