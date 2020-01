Neuvidí mě dřív, než mě budou spouštět do země, bojí se otec vévodkyně Meghan

„Harry mi řekl: ‚Kdybyste mě poslechl, nikdy by se vám to nestalo‘. Na to jsem mu odvětil ‚škoda, že jsem neumřel, protože pak byste mohli předstírat, že jste smutní‘ a zavěsil jsem,“ popsal poslední rozhovor s královským párem Markle během interview. Od té doby s Harrym ani svou dcerou nemluvil, stejně tak nikdy neviděl na vlastní oči svého vnuka.

K usmíření však nejspíš v nebližší době nedojde. Markle je totiž připraven svědčit ve prospěch bulvárního plátku The Mail on Sunday, sesterským novinám listu Daily Mail, které čeká soudní spor s vévodkyní Meghan ohledně zveřejnění výňatků z dopisu, který Meghan svému otci zaslala.

„Nemyslím si, že by mě teď chtěli vidět,“ uvedl Markle. „Poslední možnost mě vidět budou mít, až mě budu spouště do země,“ dodal s tím, že to může být jediná příležitost, kdy ho zase uvidí. Proto prý svolil k natočení dokumentu, že jeho vyjádření Harry s Meghan uvidí nebo se o něm alespoň doslechnou. „Chci, aby to viděli a pochopili, že to není fér,“ dodal otec.