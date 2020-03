Německá katedrála oprášila ostatky svaté Korony – patronky boje proti epidemiím

Více než pětadvacet let byl zhruba metr vysoký a 98 kilogramů těžký relikviář s ostatky svaté Korony uschován v pokladnici katedrály v Cáchách. Nyní je v rukách restaurátorů, kteří mají zlatem, stříbrem a slonovinou zdobené schráně dodat bývalého lesku.

Ostatky svaté Korony přivezl do katedrály v Cáchách, jedné z nejstarších katedrál vůbec, král Otto III. v roce 997. Stejně jako legenda o Koroně, ani její ostatky pravděpodobně pravé nebudou. Obchod s částmi těl svatých ve středověku jenom kvetl a ne nadarmo se říká, že podle různých částí těl vystavených ve všech křesťanských svatostáncích by světci museli mít 12 prstů a z třísek Ježíšova kříže by se daly postavit takové kříže nejméně tři.