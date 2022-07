Nejděsivější veřejné záchody na světě najdete v čínské zoo

Občas je cesta na veřejné toalety skutečnou zkouškou odvahy a odhodlání. Každý z nás má nejspíš za sebou zkušenost z veřejných záchodků, kterou by raději z paměti vytěsnil. V čínské zoo mají toalety, které jsou opravdu pro odvážné. Důvodem ale není to, že by byly v tak špatném hygienickém stavu.