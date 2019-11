Nechali si poklad za stovky milionů, čeká je dlouhé vězení

Amatérští hledači Layton Davies a George Powell objevili v roce 2015 na poli ve střední Anglii vzácné šperky a mince staré 1100 let, příliš štěstí jim to ale nakonec nepřineslo. Britský soud je v pátek poslal na 10 a 8,5 roku za mříže za to, že nález zatajili před úřady a rozhodli se jej zpeněžit.