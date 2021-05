Tady guvernér, vyhrála jste milion dolarů. Telefonát ženě po očkování změnil život

„Bylo půl osmé ráno, jela jsem právě ze Cincinnati k rodičům do Shaker Heights poblíž Clevelandu. Doopravdy jsem si myslela, že to je kanadský žertík,“ svěřila se CNN den po čtvrtečním telefonátu, který jí překopal život.

Nevěřícně vešla do domu rodičů. „Křičela jsem a snažila se do toho řevu smát, aby si taťka s maminkou nemysleli, že brečím a že něco není v pořádku. Popadla jsem dech a zavolala, že jsem vyhrála milion a jsem milionářka,“ líčila v listě The New York Times.