Na Zemi jenom na dovolenou. Lidé se budou rodit ve vesmíru, říká Bezos

Sám Bezos se letos dostal v raketě New Shepard na hranici vesmíru. Podle sedmapadesátiletého podnikatele by v budoucnosti mělo být běžné, že se lidé budou ve vesmíru rodit a Země pro ně bude něco jako „prázdninový domov, kam budou jezdit na výlety jako nyní třeba do Yellowstonského národního parku”.