Na Ice Cream festivalu mohou lidé ochutnat hmyzí nebo gintonikovou zmrzlinu

Letošního sedmého ročníku se účastní necelé tři desítky tuzemských zmrzlinářů. „Měli jsme menší nepřízeň počasí, ale vypadá to, že se to vybarvilo, takže nakonec z 35 dorazilo 25 vystavovatelů. Ale i tak doufáme, že si lidé vyberou,” uvedl organizátor akce Jan Štrbán. Na výběr jsou zmrzliny typu gelato, točené, jogurtové, ice roll, sorbety, speciální veganské nebo bio a nechybí ani nanuky.

Jeho konkurent, spolumajitel cukrárny Jan Moučka, zase připravil příchuť Bloody Mary. „Mám tam všechny ingredience, které tam mají být. Patří tam rajčátko, řapíkatý celer, worchester, pepř a sůl. Do té doby, než to lidi ochutnají, zájem moc nemají. Ale když to zkusí, tak řeknou, že to je docela dobré.”