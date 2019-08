Muzikantem i bez hudebního sluchu. V Praze se rozezněly flašinety

„V dřívějších dobách se dělalo to, že každá ves měla flašinet a vedení ho pronajímalo například válečnému veteránovi, který si tak hraním mohl přivydělávat,“ řekl Novinkám vedoucí oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby Jan Kříženecký s tím, že historie flašinetů sahá až do 16. století, kdy se stavěly hrací hodiny.

„Ty měly za úkol přehrát v každou celou hodinu nějakou melodii. Ať už na zvonkohru, nebo pak na takzvané flétnové hodiny, kdy v těch byl zlatý varhanní strojek. Zlatý věk hracích strojů byl v 19. století, kdy díky rozvoji průmyslu a řemesel se vyrábělo velké množství hracích strojů, od maličkých až po veliké orchestriony. Některé v sobě obsahovaly několik hudebních nástrojů, mohly to být klavírní orchestriony, které v sobě měly klavírní struny a klavírní mechaniku, ale i další nástroje - bubny, činely, kdy je tam zabudovaná mandolína, zvonkohra, xylofon. Stavitelé měli velikou fantazii a do těch orchestrionů dokázali nacpat ledacos,“ říká Kříženecký.

První koncert začal už v deset ráno v barokním kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Další následuje ve 14 hodin na Kampě u Karlova Mostu. Festival bude ukončen koncertem v 19 hodin v Českém muzeu hudby. Zazní zde skladby jako Non, je ne regrette rien od Edith Piaf nebo Radeckého marš. Po zmíněném koncertě se návštěvníci mohou zblízka podívat na různé druhy flašinetů, zeptat se jejich hráčů na to, co je zajímá, a dokonce si i vyzkoušet hru na flašinet.