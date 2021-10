Muž v domácím vězení požádal o přesun za mříže. Nemohl to vydržet s manželkou

Kapitán Francesco Giacomo Ferrante agentuře sdělil, že muž měl „odkrouceno” jen několik měsíců a z výkonu trestu mu ještě zbývá několik let. Bližší informace ohledně trestu neuvedl.

„Žil doma s manželkou a rodinou. Už to moc dobře nešlo,“ vysvětlil Ferrante. „Řekl jen: ‚Poslechněte, z mého života se stalo peklo. Už to dál nezvládnu, chci jít do vězení,“ vylíčil policista.