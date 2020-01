Mladý farmář zachránil z ohnivého pekla roztomilé mládě klokana

Ten byl celý od popela a pravděpodobně by bez lidské pomoci uhynul jako stovky tisíc jiných zvířat v ohnivém pekle. Ačkoliv byl klokan evidentně vyděšený, provizorní sprcha a příjem tekutin ho dostaly z nejhoršího.

McGlone zvíře zabalil do ručníku a roztomilé mládě později předal záchranné stanici, která se o nalezená zvířata stará. „Byl to náročný den. Trvá to už strašně dlouho. Moc toho nenaspíme, musíme každou noc kontrolovat, jestli nám nehoří dům,” popisuje neštěstí farmář.