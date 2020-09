Místo krátké cesty strávili nešťastní senioři v autě 15 hodin

Šestadevadesátiletý muž a jeho o šest let mladší manželka vyrazili na cestu ve dvě hodiny odpoledne. Do prodejny karavanů je to z jejich domu necelých 40 kilometrů a cestu pár znal velmi dobře. Jedno špatné odbočení ale znamenalo zamotanou hlavu a další úmorné hodiny za volantem.