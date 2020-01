Medoušek ze Zákup se uměl i mstít. Narozenin se nedožil

Do Zákup se Medoušek dostal jako medvídě ze své rodné zoo v Hluboké nad Vltavou. Padací dveře mu tam přerazily nohu a kvůli léčbě byl tak dlouho oddělen od mámy a dvou sourozenců, že už se k nim pak nemohl vrátit. Nepřijali by ho.

Návštěvníky zámku zrovna nemiloval. „Jakmile se zavřely brány zámku, ožil. Lidi mu sice nevadili, ale občas neměl náladu, to pak na návštěvníky vyplazoval jazyk a syčel,“ zmínil kastelán. Medvěd podle něj miloval ovoce, nejvíc ze všeho melouny. Naopak zelenině nefandil, a když dostal třeba okurky, naházel je do bazénku. „Věděl, že je pak musíme vylovit, a tím se nám mstil,“ dodal Weiss.

V chovu medvědů by chtěli v Zákupech pokračovat. „Medvědárium je na to tady připravené. Nicméně teď je asi ten nejvhodnější okamžik, kdy bychom měli začít s nějakou obnovou, protože je tam celá řada prvků na hranici životnosti,“ uvedl Petr Weiss. Chce sehnat peníze na projekt a rekonstrukci výběhu, aby tam bylo možné medvědy zase vrátit. Určitě to ale nebude letos.