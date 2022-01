Matka pojmenovala svého syna Lucifer

Sedmadvacetiletá Kingová se svých partnerem vychovává dvě děti, šestiletou dceru jménem Talyala-May Barbara Elain Kayleigh Kelsey Jade Kin a právě sedmiměsíčního Lucifera. Jméno pro chlapce se jí zkrátka zalíbilo nejen kvůli zvukomalebnosti, ale i kvůli tomu, že v překladu znamená světlonoš.

A malý Lucifer byl vymodlené dítě. „Měla jsem Lucifera šest let po dceři proto, že jsem mezitím desetkrát potratila,“ uvedla Kingová v rozhlasovém pořadu. „Vybírala jsem z tisícovky jmen a nebylo to lehké rozhodnutí, protože jsem věděla, že tohle bude určitě mé poslední dítě,“ dodala s tím, že už nikdy nedoufala, že by druhé dítě kdykoliv mohla vůbec mít.

Josie Kingová s Luciferem krátce po porodu. Foto: Profimedia.cz

Jelikož se u ní v rodině rodí převážně holčičky, byla připravená že bude mít druhou dceru. Pro ni si připravila jméno Narnia podle známého díla C. S. Lewise. Nakonec to byl ale Lucifer.

„Když jsem to jméno vybírala, bylo mi jasné, že se lidem líbit nebude, ale nebylo to na nich,“ vysvětlovala. Kingovou od jména Lucifer zrazovali i někteří členové její rodiny. „Jen jsem jim řekla, že já nejsem nábožensky založená, takže to jméno neznamená ďábla, jak si mnozí myslí,“ řekla Kingová.

Matce vyhrožují i smrtí

Do televizní show zavolala žena spontánně. Jedním z témat bylo právě pojmenování potomků a to, jak se k tomu staví rodiče i společnost. „To téma mi bylo dost blízké. I proto, že spousta mých přátel pod tlakem jiných lidí jména svým dětem nakonec změnila,“ uvedla Kingová.

Lucifer

Lucifer, složenina latinských slov lux (světlo) a ferre (nést), znamená v překladu světlonoš a je spojován s planetou Venuší, neboli jitřenkou či večernicí (na obloze ji lze vidět jen před úsvitem nebo za soumraku).



Římané tak označovali přímo planetu Venuši, staří Řekové ji rovněž nazývali světlonoš či nositel úsvitu (Phosphoros či Heosphoros).



Lucifer měl být synem Aurory (římské bohyně úsvitu) a Cephala. Římany byl považován za božstvo, ale příliš mýtů mu věnováno nebylo, pokud vůbec nějaké.



Označení ďábla jako Lucifera se poprvé objevilo ve Vulgatě (latinském překladu Bible z přelomu 4. a 5. století), kdy takto bylo přeloženo hebrejské jméno Hejlel ben Šachar (הֵילֵל בֶּן שָׁחַר - Zářný, syn jitra) z knihy Izajáš. V judaismu je ale tato postava symbolem padlé Babylónské říše, s padlým andělem Satanem ho spojila až mnohem pozdější křesťanská tradice.



Nic takového ale matka dvou dětí dělat nechce, i když od odvysílání pořadu dostává řadu nadávek a výhrůžek, včetně výhrůžek smrtí a požadavků, aby dítě přejmenovala. „Mám štěstí, že mám docela hroší kůži,“ uvedla však Kingová, která se snaží děsivé výhrůžky brát s nadhledem. Dodala, že se jí dostává rovněž mnoho podpory.

„Chtěla bych poděkovat těm, kteří se podělili o svou laskavost a lásku a řekli to, co si myslím i já: 'Je to jen jméno',“ uzavřela Kingová.