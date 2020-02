Matějská pouť v Praze odstartovala. Chodím na všechny atrakce, říká téměř osmdesátiletý organizátor Kočka

Václav Kočka, který Matějskou organizuje již 56. rokem, podle svých slov všechny atrakce zkouší sám na vlastní kůži. A to i ty velmi adrenalinové. „Katapult je opravdu dosti adrenalinový, vystřelí vás a pak se točíte a lítáte na gumách. Ostatní atrakce jsou zabezpečené a zajištěné, i když jste hlavou dolů, ale necvičí to s vámi tak jako Katapult,“ prozradil Novinkám Kočka.

Matějská pouť potrvá do 13. dubna. Od úterý do pátku bude areál otevřený od 13 do 21 hodin, o víkendech od 10 do 22 hodin. Přes týden se vstup neplatí, ve volné dny činí 30 korun, pro děti do 120 cm je zdarma. I letos lze vstupenky zakoupit na internetu přes Ticketportal a vyhnout se tak frontě na lístky před vstupem. Den pro hendikepované děti včetně koncertu u Křižíkové fontány proběhne 23. března.