Manželé vyhráli přes tři miliardy a polovinu rozdali charitě a blízkým

Enormní výhru získali manželé na Nový rok 2019. Jednou z prvních věcí, kterou Frances udělala, bylo, že sepsala seznam padesáti nejbližších lidí, kteří jí v životě pomohli. Jenže kromě rodiny a přátel se finanční výpomoc brzo rozrostla.

Manželé založili dva fondy, do kterých vložili značné finance. „Nebylo to tak, že bych se rozhodla věnovat půlku z výhry. Prostě se to přihodilo,“ uvedla pro britský Daily Mail Frances. „Koukali jsme na náš původní seznam a uvědomili si, že bychom opravdu mohli měnit lidem životy,“ dodala.

V Severním Irsku, odkud manželé pocházejí, založili Kathleen Graham Trust pojmenovaný po matce Frances. „Zemřela rok předtím, než jsme vyhráli, ale byla to ta nejštědřejší osoba, co znám, a dala by i poslední penny na pomoc ostatním,“ vysvětlila Frances. Druhý fond založli v Hartlepoolu, který se nachází nedaleko jejich bydliště.

Z fondů je financována rozličná pomoc. Jsou z nich financovány zásoby jídla pro kuchyně pro chudé, nakupovány počítače pro děti, jejichž rodiče si to nemohou dovolit, což je v době pandemie citelný hendikep. Technikou také manželé zásobili řadu pečovatelských domovů, aby jejich obyvatelé mohli být ve styku s nejbližšími. Manželé rovněž financují charity, které lidem pomáhají s rekvalifikací a hledáním zaměstnání. Výčet činností je opravdu velký.

Manželé se prostě jen o své štěstí chtějí podělit

Pro skromné manžele žijící v bývalé hornické vesnici Moira severně od Birminghamu to byly opravdu turbulentní dva roky. Doma se jim hromadí děkovné dopisy od těch, kterým pomohli. „Každý z těch dopisů je připomínkou, jakou sílu loterie má,“ vysvětlila Frances.

Frances si vzpomněla, že když se dozvěděli o výhře, připili si s manželem čajem a zapřísáhli se, že se nechtějí dostat mezi bohatou smetánku. To neznamená, že by si nedopřávali pohodlí. Konečně si koupili velký dům s pěti pokoji s bazénem a tenisovým kurtem.

„Ale předtím za námi přišel realitní makléř s katalogem zámků. Nemohla jsem tomu uvěřit,“ smála se Frances. „Druhý dům, který nám ukazoval, byl tak velký, že by se do něj vešla celá vesnice. Jenže my jsme nechtěli být lord a lady, jen jsme chtěli pohodlný a komfortní domov,“ dodala žena.