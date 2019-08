Mangusty liščí se snaží dostat potravu z kartáčů a míčků

„Mangusty liščí jsou šelmičky, které jsou zvyklé lovit. V přírodě uloví i hada, což tady nejde, ale snažíme se jim to zpestřit alespoň nějakým způsobem. Například tím, že jim schováme potravu do kartáčů, do míčků nebo starých hadic s dírami,“ vysvětlila Novinkám Markéta Lavická, specialistka na enviromentální enrichment v Zoo Praha.