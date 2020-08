Lesbické tučňačky spolu vyseděly vejce

„I když jsou páry stejného pohlaví běžné u více než 450 druhů jak v zoologických zahradách, tak v přírodě, je to poprvé, co se to stalo v našem akváriu,“ uvedlo akvárium na svých facebookových stránkách. „Vítej na svět, maličký,“ přivítalo následně mládě.

Idyla ovšem skončila o několik let později, kdy Jehuda dal přednost samici, která přibyla do jejich voliéry. Dašik upadl do depresí a musel být převezen do výzkumné zoologické zahrady v Tel Avivu, kde si i on později našel samici.