Konečně se dočkali. Po 38 letech sázení vyhráli manželé téměř 10 miliard

Pár z předměstí Phoenixu využil nového arizonského zákona, podle kterého výherci částek větší než 100 tisíc dolarů (2,4 milionů korun) mohou zůstat v anonymitě, pokud si to budou přát. Sedmdesátiletý muž a jeho o sedm let mladší manželka tak učinili.

Přesto se podělili o své bezprostřední dojmy a o to, co vedlo ke vsazení výherního tiketu. Oba manželé sází už 38 let, výherní čísla se rozhodli vybrat sami na základě rodinných dat narození.