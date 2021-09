Kohout a koza se rozběhli zachránit slepici před jestřábem

Když devětapadesátiletý farmář Jaap Beets zaslechl na své farmě hluk, běžel se rychle podívat, co se děje. To zjistil ale až zpětně ze záběrů bezpečnostní kamery, neboť útok jestřába trval díky duchapřítomnému zásahu jeho zvířat necelých 15 sekund.

„Naštěstí měla jen dvě menší rány. Pár dní jí trvalo, než se vrátila do normálu. Ostatní ptáci se shromáždili a dělali jí společnost,” dodal.

Nebylo to ovšem poprvé, co se podobná scéna na Beetsově farmě odehrála. Za posledních sedm let se jednalo už o třetí napadení, dvakrát dle slov farmáře útočil jestřáb, jednou káně. A i v těchto případech si zvířata navzájem vypomohla.



„Při předchozích dvou útocích slepice zachránily kozy s krůtou,” poznamenal Beets.