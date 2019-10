Kasárna Karlín poprvé odkryla veřejnosti skryté prostory bývalé vojenské kuchyně a jídelny

Zajímavosti pro expozice získávali přímo u pamětníků, kteří v kasárnech sloužili. „Vím o jedné specifické vzpomínce, kdy jeden pán vyprávěl, že v kuchyni sloužil a jednou mu zbylo nějaké jídlo, za což předpokládal, že bude odměněný. Ale on za to byl potrestaný týdnem na samotce, protože tím šidil vojáky a tím pádem šidil socialistický stát,“ přiblížil Velek jednu ze vzpomínek, které sesbíral tým dvou antropoložek.

Na poměry kasáren se přitom jednalo o velmi malou kuchyň. Nehledě na počasí tak vojáci museli stát dlouhé fronty až na nádvoří. Jedna z mála věcí, která se v kuchyni dodnes dochovala, je i pozůstalost nezaměnitelné vojenské stravy. „Člověk tam velmi intenzivně cítí, že univerzální hnědá omáčka tam doslova ještě stříká ze zdí a je to opravdu místo, kde na člověka dýchne nostalgie školních jídelen,“ dodal Velek.

Jak dlouho ještě budou kasárna sloužit kulturním a společenským účelům Velek netuší. S Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových mají smlouvu na zapůjčení části kasáren do března 2020. V oživování prostor by však chtěl tým kolem Veleka pokračovat. Už jen proto, že veřejnost má o prohlídky zájem, takže by je produkce ráda zopakovala.