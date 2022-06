Jste můj hrdina. Herec Ben Stiller se v Kyjevě setkal se Zelenským

„Je to pro mě velká čest. Jste můj hrdina,“ uvedl herec s tím, že obdivuje, jak Zelenskyj dokázal pozvednout národ. „Ukončil jste skvělou hereckou kariéru pro tohle,“ pokračoval Stiller. „Ne tak skvělou, jako je ta vaše,“ opáčil mu se smíchem ukrajinský prezident, který před kandidaturou na prezidenta zazářil jako hvězda seriálu Sluha národa.

„Je těžké vůbec pochopit, jak to tu vypadá, dokud se sem nedostanete. Dnes ráno jsem byl v Irpini. Ta destrukce... vidíte ji v televizi, v sociálních médiích, ale je něco úplně jiného to vidět na vlastní oči, cítit to a mluvit o ní s lidmi,“ popsal své zážitky Stiller.