Jordánský důchodce si splnil sen, ve sklepě si vybudoval kokpit letadla

„Mé srdce se vždycky vznášelo na obloze a mým snem bylo stát se pilotem, ale okolnosti to nedovolily,“ doplňuje. V roce 1969 vystudoval v Londýně management nemocnic a odešel pracoval do nemocnice v Ammánu, kterou založila jeho rodina. Snít o létání ale nepřestal. Doslova hltal knihy o letectví, leteckém inženýrství a návody, jak se naučit létat.

Nakonec v 70. letech absolvoval pilotní výcvik na malém letadle Piper a získal pilotní licenci. Od té doby pak létal každý víkend. A od roku 2006 začal létat i virtuálně díky softwaru, který si stáhl do počítače. Připojil se tak k celosvětové síti fanoušků leteckých simulátorů, kteří virtuálně létají v téměř reálných podmínkách, dokonce i s řízením letového provozu.

„Byli jsme skupina asi 30 nebo 40 přátel, fanoušků létání z různých zemí, kteří spolu ve volném čase debatovali a létali. Létali jsme do Bejrútu, Damašku, Bagdádu... dokonce i do Británie a do USA. Někdy jsme seděli šest hodin u počítače, jako kdyby šlo o skutečný let,“ popisuje Muhammad.