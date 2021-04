Jeho tělo se nehýbe, má ale nejrychlejší elektrický vozík na světě

Nemoc motorického neuronu je devastující choroba, která pacienty doslova paralyzuje. V současné době na ni neexistuje žádný lék a pacienti se v průměru dožívají dvou až čtyř let od diagnózy. V případě pomalu se rozvíjející nemoci se však doba dožití pacientů prodlužuje až na deset let.

U Jasona Liversidge paralyzovala prakticky celé jeho tělo. Disponuje pouhou pětiprocentní hybností. Ani to mu nezabránilo stanovit nový rychlostní rekord jízdy na elektrickém vozíku.

Livesridge dokáže pohybovat joystickem a myší, takže cestu plně ovládal. „Je to úžasný pocit. Svaly mi dovolují pohnout myší jen o pár milimetrů, přesto to funguje!“ svěřil se nadšený muž agentuře AP.

Není to přitom poprvé, co se do něčeho takového pustil. V roce 2017 sjel na manuálně ovládaném kolečkovém křesle z vrcholku hory Snowdon, nejvyššího bodu Kambrijských hor a celého Walesu.