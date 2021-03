Jednačtyřicetiletý právník z Oxfordu žaluje vlastní rodiče, trvá na výživném

Siddiquiho rodiče, kteří mají sídlo v Dubaji a dali by se označit za „zámožné”, už nyní svému synovi přispívají stovkami liber týdně a nechávají ho bydlet zdarma na prestižní londýnské adrese nedaleko Hyde Parku. Odepření takových možností by bylo podle absolventa Oxfordu v rozporu s jeho právy. Sám se označuje za „zranitelného” kvůli zdravotním problémům.

„Rodiče mají vlastní názor na to, co je pro jejich náročného syna vhodné,” konstatoval právník rodičů.

Celý případ nyní bude projednávat soud v Londýně, ostatně není to poprvé, co se bude muset zabývat bizarní stížností Siddiquiho. Už před třemi lety přišel muž k soudu s tím, že ho univerzita dostatečně nepřipravila na závěrečné zkoušky. Ačkoliv Siddiqui studium na oxfordské univerzitě v roce 2000 úspěšně zakončil, domáhal se před soudem práva na vyšší stupeň titulu, což by podle něj pomohlo jeho kariéře. Jako odškodné chtěl milion liber.