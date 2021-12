Izrael zakázal muži opustit zemi do 31. prosince 9999

Australan Noam Huppert má zákaz vycestovat z Izraele, dokud nedoplatí příspěvky na děti. Podle listu The Jerusalem Post má zákaz trvat tisíce let a Australan nemá právo odjet do 31. prosince roku 9999. Jedině, že by se čtyřiačtyřicetiletému muži podařilo uhradit platby na děti ve výši 7,5 milionu šekelů (53 milionů korun).