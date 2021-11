Island si v propagačním videu dělá legraci z Zuckerberga

„Dnes chci mluvit o revolučním přístupu, o tom, jak propojit náš svět – aniž by to bylo super divné,“ říká mluvčí do kamery. Video opěvuje naprosto strhující zážitky na Islandu, jako skutečné skály, skutečné lidi a oblohu, kterou je možné vidět na vlastní oči. V parodii pokračují i tištěné materiály zaslané novinářům.