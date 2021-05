Indický youtuber přivázal na psa balonky a pustil ho do vzduchu

Video jednatřicetiletého youtubera s více než 4 miliony sledujícími bylo zveřejněno 21. května. Video vzbudilo obrovský ohlas, indická organizace na ochranu zvířat People for Animals nahrávku okamžitě odsoudila.

Sharma svého pejska jménem Dollar vyslal do vzduchu, zvíře přivázané k balónkům však záhy narazilo do balkonu. Posléze ho jeden ze sousedů chytil a odtáhl do bezpečí.