Indický pár obešel covidová opatření. Svatbu pro 160 lidí uspořádal v letadle

Minulou neděli odstartoval z letiště ve městě Madurai na jihu Indie netradiční vyhlídkový let. Ve státě Tamilnádu je nyní maximální počet svatebčanů omezen na padesát. Zato na palubu Boeingu 737 se pohodlně vejde 160 lidí. Toho využili Rákeš a Dakšina (indická média neuvedla jejich celá jména) a zarezervovali si vyhlídkový let, aby se mohli vzít.

Mluvčí vysvětlil, že původně byl let objednán z Madurai do Bangalore, kam měl přepravit svatebčany krátce po obřadu. Místo toho vznikla improvizovaná svatba v oblacích a letadlo se následně vrátilo do Madurai. Svatebčany teď čeká nejspíš tučná pokuta.