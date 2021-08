Husa letící břichem nahoru se stala hitem. Prostě se předváděla

Cornelissen nevšední fotografii husy pořídil v první polovině roku nedaleko Arnhemu, v posledních dnech se však začala virálně šířit internetem a fotograf je zavalen komentáři a otázkami. „Dokonce se připojil jeden profesor z istanbulské univerzity, který přidal do mé fotky šipky, aby demonstroval svým studentům aerodynamiku,“ pobaveně konstatoval Cornelissen.

„Jedna z nich nedokázala letět v řadě. Měla neustále problémy, o kterých jsem si myslel, že jsou způsobené větrem. Tak jsem to vyfotil,“ uvedl Cornelissen. „Hned mi bylo jasné, že jsem vyfotil něco výjimečného, ale bál jsem se, že mi nikdo neuvěří. Vypadá to jako upravené ve photoshopu,“ dodal.

Záhy však pravost potvrdili znalci přírody, mezi nimi i Lars Soerink z Nizozemské organizace na ochranu ptáků. „Jakmile se husy naučí létat, začnou zkoumat, co všechno zvládnou a co vše si mohou dovolit,“ uvedl Soerink.

Podle Soerinka je však dost dobře možné (a tento názor potvrdili další experti, převážně fotografové ptáků), že se klidně husa mohla jen vytahovat. „Dělají to, aby se předváděly před svými parťáky. Prostě: ‚Koukejte na mě!“ dodal se smíchem Soerink. Husy to dělají prý celkem často, jen je to vždy otázka několika málo vteřin a zachytit takový okamžik na fotografii je poměrně vzácné.