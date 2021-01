Greta oslavila 18 a už nikdy si nechce koupit žádné oblečení

Švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová v neděli oslavila osmnácté narozeniny. Kdo by ale čekal, že si mladá žena udělala radost nějakým novým kouskem do šatníku, spletl by se. Greta totiž uvedla, že už si nikdy žádné oblečení koupit nehodlá.