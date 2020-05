Francouz vymyslel kvůli koronaviru ochranné poklopy na hosty v restauracích

Futuristicky vyhlížející řešení se nejspíš objeví i v restauraci H.A.N.D poblíž Louvru. Její majitel Mathieu Manzoni, který zatím smí v kuchyni připravovat jen jídla objednaná pro rozvážku, doufá, že jeho zákazníky novinka osloví. „Bude se to lidem líbit? To teď nedokážu říct, ale chci věřit, že to k něčemu bude, protože se mi to zdá zábavné,” řekl.