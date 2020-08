Fitness trenér žaluje o miliony ženu kvůli polibku. Prý dostal opar

Jak přesně rande skončilo, není jasné, avšak Conway uvedl, že už na schůzce ho Lovelaceová líbala. A v tom vidí kámen úrazu. Krátce po schůzce dostal horečku a v ústech se mu objevily vřídky. Podle svých slov musel být převezen do nemocnice poté, co dostal panický záchvat.

Zamítl nicméně žádost Lovelaceové, aby se s ohledem na její soukromí projednávala neveřejně. Projednání bude veřejné, protože by jinak dle soudce došlo k nepřípustné cenzuře.

Předeslal zároveň, co Conway musí před soudem dokázat. „Případ je o tom, zda skutečně virus máte, zda ho má ona a zda vás nakazila. Mohl to být klidně kdokoliv jiný,“ sdělil soudce trenérovi. „Je to váš požadavek a vy ho musíte dokázat,“ dodal.