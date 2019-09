Firma vydala novou verzi hry Monopoly, která diskriminuje muže

Výrobce hraček Hasbro má novou verzi jedné ze svých nejznámějších stolních her Monopoly. Novinkou je nejen upravený název na Ms. Monopoly a obrázek dívky na krabici, ale také to, že hra upřednostňuje ženy. „První hra, kde ženy vydělají více, než muži,“ píše se na krabici. Nejenže hráčka dostává vyšší odměny než hráč, ale také hráči místo do realit investují do ženských podnikatelek.