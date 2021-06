Falešná Mona Lisa se vydražila za rekordní částku přes 74 milionů korun

"Je to šílené, je to naprostý rekord za reprodukci Mony Lisy," uvedla mluvčí Christie's. Mezinárodní aukce se podle ní zúčastnilo 14 zájemců. Za poslední hodinu cena vyrostla z 500 000 eur na 2,4 milionu eur, a nakonec padla definitivní nabídka 2,9 milionu eur.

Archivář Raymond Hekking strávil desítky let snahou přesvědčit svět, že Mona Lisa, kterou koupil v roce 1953 ve francouzském obchodě se starožitnostmi, je pravá, a ta, která visí v Louvru, je padělek.

Hekking argumentoval tím, že se původní malba po krádeži počátkem 20. století do Louvru už nikdy nevrátila; skončila v obchodě ve vesnici Magagnosc v jeho rodné Provenci, zatímco slovutná galerie ve francouzském hlavním městě se nechala oklamat kopií.

O svém tvrzení se Hekking neúnavně snažil přesvědčit média a v 60. letech k němu zajeli jeho kopii prozkoumat američtí novináři v době, kdy byla pravá Mona Lisa zapůjčena do Spojených států.

Podle aukční síně Christie´s obraz namaloval neznámý umělec počátkem 17. století, asi 100 let poté, co se originál od italského renesančního mistra dostal do královské sbírky Františka I. Francouzského.