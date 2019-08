Dvě dívky, jedno tělo. Siamská dvojčata překonala očekávání, jejich otce však postavila před nemožnou volbu

Dívky mají oddělené mozky, páteř, plíce a srdce. Společný mají žaludek, játra, vylučovací systém, rozmnožovací systém, dolní končetiny a tři ledviny. Ibrahima se zhroutil. Vzlykal na chodbě a nebyl k utišení. „Když se budeš chovat takhle, jaký si myslíš, že ty dívky budou mít život: Co se s nimi stane, když budeš takhle slabý?“ pustil se do něj doktor. Poručil mu, aby si osušil slzy a vzchopil se. „Tohle je největší výzva tvého života a musíš být připraven,“ oznámil mu.

Jenže Ibrahima věděl, že to nebude jednoduché. Zatímco dvojčata zápasila o život. Marieme byla dehydrovaná a měla potíže s dýcháním, Ibrahimovi běželo hlavou, co na jeho děti řeknou lidi. Nešlo o nějaké maloměšťáctví. V zemi, kde jsou pověry hluboce zakořeněné, by lidé snadno dvojčata mohla považovat za důkaz čarodějnictví nebo boží trest.

„Je tu spoustu ignorance. Lidé by se mohli koukat jako na dvouhlavé dítě a jejich život by byl v ohrožení,“ uvedl Ibrahima. Když se dozvěděl, že si jeho děti, kdosi fotil a že je personál nechal na chodbě, kam se seběhla skupina čumilů, okamžitě ho zaplavil pocit potřeby chránit své děti za každou cenu. Jeho životní výzva tak začala.

Ibrahima přinutil personál nemocnice umístit děti do zabezpečené místnosti. Když však alespoň na čas zajistil sobě i dětem soukromí, zjistil, že nikdo z nemocnice nemá žádný plán, co dělat dál. „Nikdo nekontaktoval žádné experty, nikdo nebyl na jejich straně. Prostě čekali až zemřou,“ popsal svou bezmocnost Ibrahima.

Dny a týdny plynuly, a zatímco Ibrahima propadal stále většímu a většímu zoufalství, děvčata navzdory všem předpokladům rostla a sílila. Jak se svěřil BBC, dívky začaly víc vnímat, chytat ho malými prstíky a smát se na něj. To otci dodalo energii do dalšího pátrání po záchraně. Někdy v té době navíc objevil web Abby a Brittany Henselových, dvojčat, která jsou spojena podobně jako jeho dcery. Navzdory očekáváním lékařů dívky přežili, teď je jim přes dvacet, pracují jako učitelky, jsou schopné řídit auto nebo sportovat.

Jenže dostat se do Londýna nebylo jednoduché. „Všechny moje finanční rezervy padly za léky, vyšetření a konzultační poplatky,“ uvedl otec děvčat. Nakonec muži, který sám dříve organizoval charitativní sbírky, pomohla charita. Do případu se zapojila první dáma Senegalu Marieme Faye Sallová a poskytla Ibrahimovi potřebné finance.

Ibrahima okamžitě odletěl s manželkou a dvojčaty do Londýna. V lednu roku 2017 nastoupila děvčata do nemocnice na první vyšetření zahrnující 3D skeny a ultrazvuk. Vyšetření měla odhalit, zda mohou být dívky v pořádku odděleny.

Doktoři si už udělali poměrně přesný obrázek o zdravotním stavu dvojčat. A srdce jedné z dívek, Marieme, bylo příliš slabé na to, aby zvládlo operaci. „Vzpomínám si, jakou jsme cítil lítost. Ale hned jak jsem se to dozvěděl, bylo mi jasném, že nemůžu zvolit operaci. Jak bych jen mohl?“ vzpomínal Ibrahima. Lékaři mu však sdělili, že ho podpoří a pomohou mu v péči o dívky.

Je to ale ohromná zátěž. Na konci roku 2018 lékaři otci sdělili, že pokud by Marieme zemřela náhle, Ndeye už by nešlo zachránit. Ibrahima tedy stál před neuvěřitelně složitou volbou z etického i lidského hlediska. Bez operace obě dívky s velkou pravděpodobností zemřou, pokud by Ibrahima přistoupil na operaci, Marieme by zemřela určitě, ale šance na přežití Ndeye by se zvětšily.