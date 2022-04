Dva muži v plastových maskách přepadli recepci v dopravním podniku v Plzni

Do budovy na Denisově nábřeží vtrhli lupiči těsně před zavírací hodinou. Na obličeji měli plastové masky a s maketou pistole z hračkářství požadovali po pokladní za přepážkou vydání peněz. Těch se ale nedočkali. „Oba pachatelé z místa utekli s prázdnou poté, co žena zmáčkla tísňové tlačítko. To je odradilo,“ řekla dále Hokrová.