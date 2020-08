Dobrovolníci zachraňují z bejrútských trosek domácí mazlíčky

Den po výbuchu osmačtyřicetiletý Kamál Chatíb nedbal na rady libanonských úřadů a vyrazil rovnou do poničených domů. Patro jednoho z nich se zřítilo krátce poté, co se z něj Chatíb dostal. Risk ale podle něj stál za to. Chatíb totiž právě zachránil život. O jeho příběhu, a příbězích stovky dalších dobrovolníků, informoval britský deník Telegraph.