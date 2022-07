Do Británie se po tisících let vrátili volně žijící zubři

Ochranáři v pondělí v jihoanglickém hrabství Kent vypustili tři samice zubra evropského. Jedná se o první volně žijící zástupce tohoto druhu v Británii po několika tisících let, uvedl list The Guardian. Zvířata by měla svým přirozeným chováním přeměnit hospodářský borový les na živoucí přírodní hvozd.