Dívce přinesla slávu i peníze její sbírka 37 tisíc pulců

Ze žabích vajíček se mezitím vyklubali pulci a během pár dní se z jedné sklenice museli přestěhovat do dvou a následně už bylo pulců tolik, že pro ně Hannah s rodinou připravila bazén.

„Jsem opravdu překvapená, kolik lidí mě sleduje. Vždyť jsou to úplně prosté věci: pulci a žáby. Lidé to však shledávají zajímavým,“ uvedla Hannah pro deník Guardian. Kolik žabích zárodků se nyní v bazénu přesně pohybuje, Hannah neví. „Vždy říkám, že jich je 37 928,“ zasmála se dívka. „Říkám tomu velkorysý odhad,“ doplnila.

To, jak o pulce správně pečovat, zkonzultovala Hannah s Agenturou pro ochranu životního prostředí Severního Irska (NIEA). Poté, co pulci přestali přijímat živiny ze žloutkového váčku, dává jim Hannah spařené listy špenátu či hlávkového salátu.

Během 72 dnů, co se o své pulce stará, zaznamenal Hannah zatím pouze tři úhyny. „To je ale bohužel příroda. Ale nezůstanou zapomenuti, dělám jim pohřby,“ uvedla s nadsázkou. Je ale fakt, že pohřeb pulce Freda zhlédlo už více než 1,8 milionu lidí.

Lidé na internetu vyjádřili obavy, že okolí bude kvůli pulcům zamořeno žábami. I na to však Hannah pomyslela. S rodinou žáby rozveze do různých lokalit v okruhu tří kilometrů, aby žábami nezahltila jedno místo. Podle ekologů je populace žab kvůli neobvykle teplému jaru na ostrovech stejně nižší, Hannah tak přispěje k návratu do normálního stavu.