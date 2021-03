Desítky let cvičí zvířata do filmů a divadel. Herečkou udělal i svou slepici

Zvířatům se věnoval v mnoha oblastech. Zkušenosti má s kynologií, herpetologií nebo sokolnictvím. K filmu se ale dostal úplnou náhodou. „Jednou jsem šel s ochočeným krkavcem po lese a zastavil mě nějaký člověk. Říkal ‚jé, vy máte havrana, my chceme točit Arabelu, nechtěl byste s námi spolupracovat?‘ Tak jsem mu řekl, že je to krkavec, ale že půjdu,“ vypráví Tomšovský.

Po Arabele následovaly desítky až stovky filmových i divadelních titulů, pro které zvířata cvičí. „Pracuji se všemi zvířaty, co si scénaristi vymyslí, od myší až po velblouda,“ říká. Mezi takovými je i slepice, kterou si do hry Mein Kampf vymyslela režisérka pražského Švandova divadla.

Václav Tomšovský se svou slepicí Lucií v zákulisí divadelního představení Foto: Studio DVA divadlo

Tomšovský tedy začal výcvik se třemi slepicemi, herecký talent ale projevila jen jedna. „Manželka ji zachránila od klecových slepic, co nemají peří a lidi si je berou domů, aby se o ně postarali a ony jim pak snášely vajíčka,“ vypráví Tomšovský.

„Shodou okolností se pak stala herečkou a hraje už minimálně 6 let. Jednou o divadelních prázdninách ale snesla dvě vajíčka. Pak se na to vyprdla, prý bude radši herečkou,“ směje se cvičitel.

Ten si na slepici Lucii nejvíc cení toho, že je s ní legrace a je vidět, že přemýšlí.

„Zvířata mě celý život překvapují svou inteligencí. Někdy mám ten dojem, že na ně ani nemám,“ dodává Tomšovský.

Svou dosud největší roli dostala Lucie ve filmu Bába z ledu, zahrála si ale také v několika divadelních představeních. „Využíváme přirozených schopností zvířete, aby to bylo ve filmu uvěřitelné a nevypadalo to jako výcvik. Dokážeme, aby šla z bodu A do bodu B a chovala se jednoduše jako slepice. Aby nám neulítla mezi diváky, na znamení odešla z jeviště a podobně,“ přiblížil Tomšovský.

Slepice Lucie hraje už přes 6 let. Účinkovala ve filmu i několika divadelních představeních. Foto: Švandovo divadlo

Novinkám prozradil i úsměvnou historku, kdy zapomněl na divadelní představení. Slepice byla doma, on přes celé město na jiném natáčení. „Bylo půl sedmé, představení začínalo v sedm a hned se slepicí. Zavolal jsem manželce, ať slepici vezme a jede do divadla, že jsem na cestě. Tam jsem zjistil, že to není Lucka,” vypráví.