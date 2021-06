Dánská reportérka měla během reportáže sex ve swingers klubu, cítila se jako bohyně

„Nemám přítele, což celou věc velmi usnadnilo. Dokonce i moje máma, která nahrávku slyšela, si myslí, že to byla zábava, a smála se. Ani táta neprotestoval a říkal, že to bylo cool,” uvedla mladá reportérka.

„Musím říct, že to sice nebyl nejlepší sex mého života, ale užila jsem si to. Muži v klubu jsou velmi příjemní, cítila jsem se mezi nimi jako bohyně,” uvedla k zážitku Fischerová.

Radio4 var med, da swingerklubberne igen måtte åbne. Advarsel: Det blev hedt og vådt for både vores reporter og gæsterne. Hør hele reportagen her: https://t.co/B4bFtpThNe #dkmedier #radio4dk pic.twitter.com/RskBTQITYO

Sama Fischerová by prý zvážila i reportáž, během které by vznikalo i video, ona sama by se ale prý sexuálních aktivit neúčastnila, protože by to „překročilo její osobní hranice”.