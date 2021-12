Co je pravda, co je lež? Dezinformační kampaň proti Landovi „předvídal“ už Masaryk

Některé z falešných citátů jsou průhledné na první pohled. Jako třeba ten, kdy exposlanec Lubomír Volný nese do očkovacího centra svou kolegyni Hanu Lipovskou. Aby mohli čekat ve frontě, museli by mít přece respirátory...

To zpěvačka Ilona Csáková vyzývající k očkování už je jiný kalibr...

Asi nejvíc to odnesl Daniel Landa, který se stal terčem mnoha vtipů. Řada jeho kritiků se už radovala, že od něj kvůli údajné změně přístupu k očkování dávají jeho souputníci ruce pryč. Jenže ouha. Příspěvek je ve skutečnosti z dílny parodických stránek Národní domobrany. Vtip na druhou!

Roky tady hořekujeme, jak je to hrozný a jak nás dezinformace vyčerpávají a jak se s tím nedá nic dělat. Pokud 3 minuty Photoshopu způsobí "přenesení boje na území protivníka" a Landa ztráví 80% času nápravou "ztrát", tak za mně dobrý. pic.twitter.com/1jsKxvFOrQ

Že se stal obětí i Jaroslav Dušek, to bylo jasné i starým Toltékům.

solidni memeticka valka :) Já v tom vidím možnost, že kdyby se na netu začalo OPRAVDU memeticky válčit, třeba by lidem...

Očkováním proti diktátu EU? To je velice rafinované!

Že se terčem stane e-shop iniciativy Chcípl pes, to už je skutečný zásah na solar!

Odpůrci očkování ovšem vrací úder a cílí na to nejzranitelnější místo biologa Jaroslava Flegra. Na jeho kocoura Micíka!

Netrvalo dlouho a lidé začali dělat vtipy úplně na všechno. Třeba Markéta Pekarová Adamová – šéfka Sněmovny a TOP 09 – prý chce vystoupit z Evropské unie. To je přece jasné.

A co běhá po sitich je svatá pravda 😜 pic.twitter.com/sg1rjiDdRL

Třeba by celá tato aféra mohla posloužit k tomu, že by si lidé začali více ověřovat, co se na internetu dočtou.